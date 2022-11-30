امرأة تحكم مباراة بمونديال قطر 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار و فريقها النسائي تولت تحكيم مباراة كوستاريكا وألمانيا المزمع عقدها اليوم الأربعاء في اطار اللقاء الاخير لهذين المنتخبين ضمن مرحلة المجموعات في المونديال.

وستكون ستيفاني فرابار بهذا الحدث التاريخي أول امرأة تقود تحكيم مباراة في نهائيات كأس العالم للرجال وستنضم إلى فرابار في المباراة القادمة، كلّ من البرازيلية نويزا باك والمكسيكية دياز مدينا.

وشاركت الفرنسية فرابار (38 عاماً)، رسمياً لأول مرة ضمن طاقم تحكيم رجالي في كأس العالم عندما عينت حكما رابعا في مباراة المكسيك وبولندا الخميس الماضي.

وأصبحت أول امرأة تدير مباراة أوروبية كبرى للرجال ومباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكلاهما في عام 2019 ، كما أنها أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا في عام 2020.

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