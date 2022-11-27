خطر الاستبعاد عن المونديال يلاحق المنتخب الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حساب تويتر الخاص بالمنتخب الأمريكي لكرة القدم، أزال اسم "الله" من صورة العلم الإيراني، في تصرفٍ اعتبره ناشطون غريب و مهين للجمهورية الاسلامية الايرانية، ما سيعود بالضرر على المنتخب الأمريكي وفقا للوائح الفيفا.

ويمكن أن يؤدي مثل هذا التصرف إلى حرمان الفريق المُخطئ من الحضور في 10 مبارياة مستقبلية وفقًا للمادة الـ13 من قوانين الفيفا التأديبية.

وتؤكد هذه المادة ان أي شخص يتعرّض لأمور تتعلق بال"العرق، اللون، الأصل القومي أو الاجتماعي، الجنس، الإعاقة أو التوجه الجنسي، اللغة أو الدين، الرأي السياسي، الثروة، مكان الميلاد، أو يُدلي بتصريحاتٍ مُهينة أو أفعال عنصرية، أو يقوم بالمسّ بكرامة بلد أو شخص أو مجموعة عرقية" يجب أن يعاقب عليها بالحرمان لمدة 10 مباريات على الأقل أو لفترة زمنية معينة أو غيرها من الإجراءات التأديبية المناسبة.

وتنص المادة 2 على أنه إذا تجاوز مُشجّع أحد الأندية أو الاتحادات البنود سابقة الذكر، فإن هذا الاتحاد أو النادي يكون مسؤولاً ويخضع لإجراءات تأديبية.

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