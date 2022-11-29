السنغال تتأهل لثمن نهائي كأس العالم على حساب الإكوادور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسم منتخب السنغال تأهله لثمن نهائي مونديال قطر 2022، بالفوز بنتيجة (2-1) ضد الإكوادور، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات، على استاد خليفة الدولي. وسجل للسنغال إسماعيلا سار من ركلة جزاء في الدقيقة 44، وكاليدو كوليبالي في الدقيقة 70، بينما سجل للإكوادور مويسيس كايدسيو في الدقيقة 68.



وبهذا الانتصار رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 6 نقاط، في وصافة المحموعة الأولى ليرافق المتصدر المنتخب الهولندي، بينما تجمد رصيد الإكوادور عند 4 نقاط في المركز الثالث ويودع البطولة. وبدأت المباراة بضغط من منتخب السنغال، حيث وسدد إدريسا جانا جايي كرة داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 2.

وصوب ألفريد ندياي لاعب السنغال كرة قوية من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بعيدا في الدقيقة 11. وتلقى ديالو لاعب منتخب السنغال كرة عرضية داخل المنطقة، وسدد كرة رأسية أمسك بها بسهولة هيرنان جالينديز حارس مرمى الإكوادور في الدقيقة 24.

واستقبل إسماعيلا سيسيه لاعب منتخب السنغال كرة عرضية في منطقة جزاء الإكوادور، وصوب كرة مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 36. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للسنغال في الدقيقة 43، إثر وجود التحام بين هيناكبي وعلى إسماعيلا سار داخل منطقة الجزاء، وانبرى سار للتسديد وسجل هدف التقدم من نقطة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف دون رد. ومع بداية الشوط الثاني، سدد البديل سيفوينتس لاعب الإكوادور كرة من خارج المنطقة، أمسك بها الحارس السنغالي ميندي بسهولة.

ونجح مويسيس كايسيدو لاعب الإكوادور في تسجيل هدف التعادل لبلاده في الدقيقة 67، فمن ركلة ركنية وصلت الكرة داخل المنطقة نحو فيليكس توريس الذي حاول التسديد، لكن الكرة وصلت إلى كايسيدو الذي وضعها في الشباك.

وجاء الرد سريعا من السنغال، بعد 3 دقائق فقط، ليضيف كاليدو كوليبالي الهدف الثاني للأسود، حيث تلقى كرة عائدة من دفاع الإكوادور وصوب مباشرة في شباك الحارس هيرنان جالينديز. وسدد بولايا ديا لاعب السنغال كرة من داخل منطقة جزاء الإكوادور، مرت بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 82.

ونجح لاعبو السنغال في الحفاظ على تقدمهم في النتيجة، خلال الدقائق المتبقية من المباراة، ليؤمنوا عبورهم للدور الثاني من البطولة./انتهى/

المصدر: موقع كورة