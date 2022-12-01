لن نسمح لأي شخص بتعكير صفو الشعب/ العدو مُستاء من تقدم إيران الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" اشار في تصريح له اليوم الخميس، الى العداء المستمر الذي يكنه الأعداء وزعماء الاستكبار للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: نلاحظ أن الذين لايستطيعون رؤية تقدم إيران الإسلامية في العالم، يقومون بزرع بذور الفتنة في نفوس الشباب، وحتى اليوم يحتفلون بخسارة المنتخب الإيراني لكرة القدم في البلاد نيابة عن هؤلاء الأعداء، رغم أن ذلك ليس مهما بالنسبة لنا.

واضاف: ان مجد وعظمة أي بلد يرتكز على أمنه، والعدو يقوم باستهداف ذلك ولا يريد ان ينعم الشعب بالراحة و الهدوء وهو مُستاء من رخاء الشعب.

وأكد اللواء سلامي أن سبب استياء العدو، أنه لا يستطيع رؤية تقدم إيران الإسلامية وقال: نعتقد أن الأمن يجب أن يرافقه التقدم والراحة والهدوء، ونحن نسعى في هذا المسار

وشدد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية أننا سنقف إلى جانب الشعب وهذا النظام والوطن حتى آخر قطرة دم لدينا وقال: سنشهر سيفنا بوجه اعداء ايران الاسلامية.

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