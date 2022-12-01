الاتحاد الدولي للرماية يشيد بأداء الاتحاد الايراني في شرم الشيخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تستضيف مصر فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للرماية على هامش استضافة مصر لبطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي والتي تقام على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.

وتحظى البطولة بحضور من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 140 رامٍ ورامية من 49 دولة، وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو ، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏

وقبل بدء التصويت لاختيار رئيس الاتحاد العالمي للرماية، أشاد "فلاديمير ليسين" بأداء الاتحاد الايراني للرماية الجيد في أولمبياد طوكيو وتم تسليم شهادة تقدير لرئيس الاتحاد وممثل الاتحاد الإيراني للرماية في الاجتماع "مهدي مبيني".

وكان المنتخب الإيراني للرماية قد حصل على 6 حصص في اولمبياد طوكيو وفاز اللاعب "جواد فروغي" الميدالية الذهبية في الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار./انتهى/