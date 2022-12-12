الأدميرال تنكسيري: لا يمكن لأيّ قوّة أن تُملي قوتها على شعبنا الإيراني العزيز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية الايرانية العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الاثنين، على أنّ طهران "لن تسمح للأعداء بالاعتداء على مترٍ واحد من تراب البلاد".

ولفت تنكسيري إلى أنّ "بحرية حرس الثورة وصلت اليوم إلى مستوىً من الاستعداد المعنوي والقتالي وتطوير المعدات والإمكانات، بحيث لديها جاهزية تامّة لتنفيذ أيّ مهمة".

وأشار إلى أنّه "لا يمكن لأيّ قوّة أن تُملي قوتها على شعبنا الإيراني العزيز"، متابعاً: "سيصفع الأميركيون من قبل جنودنا طالما لديهم طبع استكباري وظالم".

وفي وقتٍ سابق، صرّح قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، بأنّ قواته"ستُوقف أي قوارب أميركية مسيّرة"، مشيراً إلى أنّها "تمثل خطراً على الملاحة البحرية وناقلات النفط".

وقال: "سفننا منعت الأسبوع الماضي، محاولتي عبور للسفن الأميركية في مياه الخليج الفارسي وأمرتهم بتقديم تعريف عن سفنهم".

وأضاف إنّ "الأميركيين توسلوا إلى طهران لكي تعيد إليهم قواربهم التي احتجزت في البحر الأحمر".

/انتهی/