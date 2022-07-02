أنا جندي ولاية الفقيه وحارس الثورة الإسلامية/ تروج شائعات العدو بسبب الهزائم المتتالية من قوات الحرس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشر خبر كاذب مضى عليه ثلاثة اعوام وزعمت اعتقال القائد في حرس الثورة الاسلامية العميد علي نصيري .

وفي تفاصيل الخبر فانه، في عام 2018، وبعد اقامة مراسم توديع العميد نصيري من قيادة حماية حرس الثورة الإسلامية، نُشرت شائعة تحت عنوان لجوء، اعتقال وهروب قائد في حرس الثورة الاسلامية في القنوات ووسائل الإعلام المناوئة لايران . الإشاعة التي أكد الصحفيون زيفها وكذبها انذاك .

حتى بعد هذا الادعاء، حضر العميد نصيري حفل تعريف قائد الحرس الجديد اللواء حسين سلامي .

خلال الفترة الأخيرة، وبعد اقامة مراسم توديع حجة الإسلام حسين طائب من استخبارات حرس الثورة بعد حوالي 13 عاما من تصديه للمنصب وتقديم العميد محمد كاظمي ، زعمت صحيفة نيويورك تايمز أنه ان اعتقال العميد علي نصيري بتهمة التعاون مع مخابرات الكيان الصهيوني (الموساد).

وفي هذا الاطار قال العميد نصيري امس في مقابلة مع وكالة الحوزة العلمية : للأسف، فإن شائعة القبض عليّه بتهمة التجسس يجري تداولها من قبل الأعداء أو من يبغضون الثورة ويكرهون حرس الثورة الاسلامية . بصفتي جنديا للولاية منذ اليوم الذي انتميت فيه إلى حرس الثورة الاسلامية كان من دواعي فخري ارتداء زي الخدمة في هذا المكان المقدس والمؤسسة المقدسة، وخلال هذه الثلاثين عاما أو نحو ذلك من الخدمة المتواضعة، ما كان يشكل شرفا لي هو حماية كيان الثورة الإسلامية ومبدا ولاية الفقيه، والحمد لله، أشكر الله على هذا التوفيق الذي منّ به عليّه .

كما تعلمون، ما زلت أعمل وهذه الشائعات التي يتم نشرها ويتم تداولها في الاوساط المحلية والأجنبية، ليست أكثر من شائعة.

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