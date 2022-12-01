اليابان تفجر المفاجأة وتصعد الى الصدارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجل للمنتخب الياباني ريتسو دوان وأو تاناكا في الدقائق 48 و51، بينما سجل لإسبانيا ألفارو موراتا في الدقيقة 11. وبهذا الانتصار رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في المركز الثاني، وتأهلا سويا لثمن النهائي.

وبدأت المباراة بضغط من الإسبان، وصوب سيرجيو بوسكيتس لاعب خط الوسط كرة قوية مرت أعلى مرمى اليابان في الدقيقة 6. وجاء الرد سريعا من اليابانيين، بتسديدة من إيتو ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى أوناي سيمون في الدقيقة 7.

ونجح ألفارو موراتا في تسجيل هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة 11، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله سيزار أزبليكويتا وسدد كرة رأسية في شباك اليابان. وكاد موراتا أن يضيف الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 22، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الياباني جوندا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. ومع بداية الشوط الثاني، نجح ريتسو دوان لاعب اليابان في تسجيل هدف التعادل لبلاده في الدقيقة 48، حيث استغل زميله إيتو تمريرة خاطئة من لاعبي إسبانيا للكرة، ومرر نحو دوان الذي صوب كرة قوية في يسار مرمى الحارس أوناي سيمون.

وأضاف أو تاناكا الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 53، إذ وصلت كرة عرضية داخل المنطقة نحو ميتوما مررها نحو تاناكا الذي سدد مباشرة في الشباك. وسدد أسانو لاعب اليابان كرة داخل المنطقة، لكن برعونة شديدة ليهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وتلقى إيتاكورا اليابان كرة عرضية داخل المنطقة، ارتقى وسددها بالرأس لكن بسهولة بين يدي أحضان الحارس أوناي سيمون في الدقيقة 82. وكاد ماركو أسينسيو لاعب المنتخب الإسباني، أن يسجل هدف التعادل للماتادور في الدقيقة 88، بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الياباني.

وفشلت محاولات الإسبان لتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليتلقى الماتادور أول صدمة له في البطولة بالتأهل وصيفا وخسارة النقاط الثلاث./انتهى/

المصدر: كووورة