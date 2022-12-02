اوليانوف: سلوك اميركا تجاه مفاوضات فيينا غير مسؤول

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه جاء ذلك في تغريدة كتبها ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوفأوليانوف، عبر حسابه على تويترردا على مزاعم "روبرت مالي" ، الممثل الأميركي الخاص في شؤون إيران.

وكتب أوليانوف: "المسؤولون الأميركيون قلقون بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني. هناك طريقة سهلة لحل هذه المخاوف، وهي الانتهاء من ".

وأضاف: "ان عدم الاستعداد لإنهاء المفاوضات مع الإشارة إلى الخيار العسكري، امر غير مسؤول".

وفي مقابلة مع مجلة فورين بوليسي كرر "مالي" المزاعم السياسية بشأن برنامج إيران النووي السلمي وادعى أن طهران قريبة جدًا من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.

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