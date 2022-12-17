أوليانوف: إحياء الاتفاق النووي ممكناً إذا أظهرت أمريكا الإرادة السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ممثل روسيا في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، ميخائيل أوليانوف، قال في تغريدة ردا على اقتراح "الخطة ب" لوقف تقدم برنامج إيران النووي ، إن الحديث غير المسؤول عن "الخطة ب" يمكن أن يؤدي إلى تطورات سلبية للغاية.

وكتب في تغريدة: "هناك طريقة أفضل بكثير لإنهاء محادثات فيينا والاتفاق على إحياء الاتفاق النووي ." لا يزال هذا ممكناً ، شريطة أن تظهر أمريكا الإرادة السياسية المناسبة. فالحديث غير المسؤول عن الخطة (ب) يمكن أن يؤدي إلى تطورات سلبية للغاية.

وقد أدلى اوليانوف بهذه التعليقات رداً على مقال نشر في ديسمبر/كانون الأول لمدير الرابطة الاميركية للحد من التسلح بعنوان "الأزمة النووية الإيرانية: حان وقت الخطة الثانية".

وكان ممثل روسيا قد رد فيما سبق ايضا على المزاعم المعادية لإيران لكبير المفاوضين الأمريكيين روبرت مالي حيث زعم في مقابلة أنه إذا كان الضغط غير فعال، فإن بايدن مستعد لاستخدام الخيار العسكري ضد إيران.

وكتب أوليانوف على تويتر: "المسؤولون الأمريكيون قلقون بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني وهناك طريقة سهلة لتبديد هذه المخاوف، وهي انجاح مفاوضات فيينا.

وأضاف: "من غير المسؤول عدم الاستعداد لإنهاء المفاوضات مع الإشارة إلى الخيار العسكري".

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