هولندا تعبر أمريكا إلى ربع نهائي المونديال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت أهداف هولندا بأقدام ممفيس ديباي ودالي بليند ودينزيل دومفريس في الدقائق (10، 45+1، 81)، فيما أحرز حاجي رايت هدف أمريكا الوحيد في الدقيقة 76. وتنتظر كتيبة المدرب لويس فان جال، الفائز من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا، لملاقاته في دور ال8، مساء الجمعة المقبل.

وكاد المنتخب الأمريكي أن يباغت نظيره الهولندي بهدف مبكر بعد أقل من 3 دقائق، حينما وصلت كرة إلى بوليسيتش داخل منطقة الجزاء، لكنه أهدر الفرصة، بعدما تصدى الحارس نوبيرت لتسديدته ببراعة. لكن الرد الهولندي كان أكثر قوة بعدما شنت كتيبة فان جال هجمة سريعة انتهت بتمريرة عرضية من دومفريس إلى ديباي داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بلمسة خاطفة، استقرت داخل الشباك، لتتقدم الطواحين بهدف مبكر.

وعاد ديباي لتهديد مرمى الحارس الأمريكي تيرنر بتسديدة قوية، لكنها أخطأت طريقها ومرت إلى خارج الملعب. المنتخب الأمريكي واصل محاولاته على مرمى نوبيرت، سعيا نحو التعادل، لكن الحارس الهولندي صمد مجددا أمام تسديدة قوية من تيموثي ويا.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، عادت هولندا لمباغتة أمريكا بهدف ثان بذات الطريقة، لكن هذه المرة عبر بليند، الذي حاكى تسديدة ديباي في الهدف الأول، بعد تمريرة من دومفريس أيضا. بداية الشوط الثاني كادت تشهد هدف التقليص من أمريكا عن طريق تيم ريم، لكنه أهدر الفرصة بغرابة.

وكانت هولندا على مقربة من إطلاق رصاصة الرحمة على المنتخب الأمريكي بعد كرة عرضية ارتطمت بقدم أحد المدافعين، لتتحول بالخطأ نحو مرمى، لكن يقظة الحارس تيرنر حالت دون وصولها الشباك.وتلقى ماكيني تمريرة حريرية على حدود منطقة جزاء هولندا، لكنه أطلق تسديدة طائشة أعلى المرمى، لتضيع فرصة التقليص مجددا.

وتصدى الحارس الأمريكي ببراعة لتسديدة ديباي من خارج منطقة الجزاء، ليحولها بأطراف أصابعه إلى ركنية. واستطاع البديل حاجي رايت تقليص النتيجة لأمريكا، بعد عرضية لامست قدمه، لتقفز الكرة إلى داخل الشباك بالدقيقة 76.

لكن دومفريس بدد الأحلام الأمريكية بعد 5 دقائق، إذ أضاف الهدف الثالث للهولنديين بمقابلته عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل الشباك، في الدقيقة 81./انتهى/

المصدر: كووورة