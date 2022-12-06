عرين الأسود تعلن عن تنفیذ 5 عمليات إطلاق نار رداً على إعدام الشهيد عمار مفلح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مجموعة عرين الأسود، إن مقاتليها نفذوا 5 عمليات إطلاق نار خلال يوم الجمعة، طالت حاجزي بيت فوريك وحوارة، بالإضافة إلى استهداف تجمعات لجنود الاحتلال عند نقطة جرزيم بمدينة نابلس. وأضافت المجموعة في بيان مقتضب، أن عمليات إطلاق النار ال 5 خلال يوم الجمعة، جاءت رداً على إعدام الشهيد عمار مفلح.

وأشارت إلى أن مقاتلي العرين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لمحيط البلدة القديمة بوابل من الرصاص.

ووجهت مجموعة عرين الأسود التحية للمقاومة بغزة:" نقف إجلالا وإكبارا لمقاومتنا الباسلة في غزة الصامدة ونحييها تحية الأحرار للأحرار ونخص ذلك الأسد حافي القدمين مطلق صواريخ الستريلا ونقول لك نقبل أقدامك المليئة بالعزة والكرامة ونقبل الغبار الذي لامس هذه الأقدام الطاهرة".

وأعدمت قوات الاحتلال، الجمعة الماضي، الشاب عمار مفلح من بلدة أوصرين جنوب نابلس، بالرصاص الحي من نقطة الصفر، في بلدة حوارة.

وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، جنديا إسرائيليا يطلق الرصاص الحي على الشاب مفلح وسط حوارة من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما.

وأصيب مفلح بأربع رصاصات وترك ينزف على الأرض بعد أن منع جنود الاحتلال المواطنين ومركبات الإسعاف من تقديم الإسعاف له، ليرتقي شهيدًا، وتم احتجاز جثمانه.

المصدر: شهاب

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