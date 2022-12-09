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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٢:٥٥ م

مصر تعرب عن قلقها من تصاعد وتيرة عنف الاحتلال في الأرض المحتلة

مصر تعرب عن قلقها من تصاعد وتيرة عنف الاحتلال في الأرض المحتلة

أعربت جمهورية مصر، عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها استشهاد 3 فلسطينيين بمدينة جنين فجر أمس الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الجمعة، أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة، حيث تجاوز 200 شهيد، وهو ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء، محذرةً من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالي على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.

ودعت الخارجية المصرية، المجتمع الدولي والدول الكبرى لتحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامي خطاب التصعيد أو التشدد المؤدي إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام.

/انتهى/
رمز الخبر 1928642

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