أمير عبد اللهيان يرد على مزاعم بريطانيا باستخدام مسيرات إيرانية في حرب أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للانباء ان وزارة الدفاع البريطانية ادعت أن الجيش الروسي ربما تلقى شحنة طائرات مسيرة جديدة من ايران. وردا على هذه المزاعم صرح وزير الخارجية الإيراني "حسين أميرعبداللهيان"، أننا مستعدون للتحقيق في مزاعم بيع طائرات بدون طيار في اجتماع مشترك مع أوكرانيا قائلا: لم ولن نقدم أي أسلحة أو طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن سياسة طهران قائمة على ارساء السلام في المنطقة بما في ذلك أوكرانيا.

وأكد المسؤولون الإيرانيوون غير مرة على أهمية الوصول إلى حل بما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسياً بعيداً عن السلاح.

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