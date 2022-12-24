الولایات المتحده تبحث عن تكنولوجيا جديدة لمواجهة مسيَّرات إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه کشف مايكل كوريلا خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن إيران "تدير ترسانة من أنظمة الطائرات المسيرة التي تتراوح ما بين وحدات صغيرة وقصيرة المدى إلى وحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الحديثة".

ولفت إلى أنَّ إيران تعمل على "صناعة طائرات بدون طيار أكبر حجماً، يمكنها أن تحلق لمسافات أطول مع حمولات مميتة بشكل متزايد".

وأضاف أن واشنطن تنظر إلى هذه المسيرات بالطريقة نفسها التي كانت تنظر بها إلى العبوات المتفجرة بدائية الصنع إبان صراعاتها الأولية في أفغانستان والعراق.

وكشف كوريلا عن تسيير القيادة المركزية زوارق مسيرة لرصد السفن التي تسلك مساراً غير معتاد، أو مسارات مرتبطة بأنشطة غير شرعية عنها والإبلاغ عنها.

و یذکر انه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، زعمت سابقاٌ، أنّ "إسرائيل" تخشى الطائرات الإيرانية من دون طيار في أيدي حزب الله وحلفاء طهران في سوريا والعراق واليمن.

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