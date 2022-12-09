بوتين يتوعد بمحو اي دولة تهاجم روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان في التفاصيل، لا يختلف اثنان على الدور الغربي الهدام والمسعر للحرب في اوكرانيا عبر وسائل عدة اهمها اضعاف روسيا واطالة امد الحرب وتحريض الاوكرانيين على رفض التفاوض مع موسكو.

ومن تلك المنطلقات تأتي مواقف الرئيس الروسي الذي اكد أن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع عالمي محتمل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تتزايد احتمالات الصراع في العالم بسبب محاولات الغرب الحفاظ على دوره في الهيمنة بأي وسيلة ويعتمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي.

فالغرب استغل موارد أوكرانيا لعدة سنوات دون خجل، و شجع الإرهاب في دونباس كما شجع الإبادة الجماعية بحق سكان اهالي الاقليم بحسب الرئيس الروسي.

واشار بوتين الى ان الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية دمرت فعليا بنية الاستقرار الاستراتيجي التي تم بناؤها على مدى عقود، وتعمل بقوة على توسيع جغرافية توسع الناتو.

وتوعد بوتين بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بالاسلحة النووية من على وجه الأرض. وقال إن الأسلحة الروسية المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم.

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