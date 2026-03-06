صالحيان: جميع مناطق محافظة إيلام آمنة وهادئة تماماً

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال تاج الدين صالحيان في مقابلة مع الوكالة،: فيما يتعلق بمحافظة إيلام، بدايةً أريد أن أشير أن احتمال ارتكاب العدو لحماقة شن حرب على إيران كان مطروح على الطاولة منذ البداية. ولذلك تم الاستعداد لهذا السيناريوعلى أكمل وجه، واليوم ليس هناك أي مشاكل في توفر المواد الرئيسية و الخدمات العامة.وأضاف صالحيان: أما فيما يتعلق بالشائعات حول تسلل مجموعات من حدود المحافظة، أريد أن أؤكد عن علمٍ يقين بأن كامل الشريط الحدودي للمحافظة يقع تحت إشراف ورصد القوات المسلحة وأجهزة الأمن الإيرانية بشكل كامل.

والحديث عن تسلل هو كذب كامل لذا يجب عدم الإنصات لمثل هذه الإشاعات.وقال صالحيان: الحياة في مدن وقرى المحافظة تسير بشكل طبيعي تماماً، والإشاعات المتعلقة بتخلية مدن أو قرى هي جزء من الحرب النفسية للعدو ولا أساس لها من الصحة.وأكد صالحيان: حتى الآن لم يتم رصد أي حركة على الحدود، إن القوات المسلحة وحرس الحدود وباقي الأجهزة بحالة جهوزية تامة لسحق أي حركات محتملة.

