متوسط ​​العمر المأمول في إيران يبلغ 80 عاما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية الايرانية ان اهم انجازات هذا المجلس في السنوات الماضية هو التطوير في مجال البرمجيات والإنتاج العلمي، مضيفا: "في بداية الثورة، كان لدينا أقل من 150 ألف طالب، ولكن الآن وصل هذا العدد إلى أكثر من 4 ملايين شخص، ويمكننا القول أن لدينا أكثر من 15 إلى 20 مليون خريج جامعي، وهذا يعني أننا انتقلنا من مجتمع به 51٪ من الأميين إلى مجتمع فيه أكثر من 20 مليون شخص متخرج من الجامعات".

وأوضح ساعي: "ان مؤشر التنمية البشرية في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة يشير أن هذا المؤشر في إيران أعلى بالنسبة لجميع البلدان الأخرى، بحيث أننا في أسوأ الظروف احرزنا المرتبة الثالثة في النمو وعلى سبيل المثال، كان قبل فترة الثورة الاسلامية متوسط العمر المأمول للإيرانيين 50 عاما، والآن وصل هذا العمر إلى 80 عاما".

وأكد: "أننا نحاول تشجيع النخبة الإيرانية في الخارج على العودة، ولهذا السبب أنشأنا أيضا مؤسسة النخب الوطنية لنتمكن من خلال التخطيط المناسب استخدام هذه النخب لتعزيز تقدم البلاد".

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