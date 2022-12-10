رئيسي: الاعداء اخطأوا في حساباتهم خلال اعمال الشغب الاخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني في مؤتمر الخطوة الثانية للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في مسار التحول صباح اليوم السبت: "ان التواصل مع البنية الاجتماعية مهم للغاية"، مضيفا: انني كنت اتواجد بين الناس لعدة سنين وأفهم احتياجاتهم واثمر هذا التواجد بين الناس تجربة تعليمية بالنسبة لي؛ ولكن العدو يخطئ لأنه لا يفهم الأمور".

وصرح الرئيس الايراني: "انهم لم يحققوا شيئا سوى الفشل وسفك الدماء علی سبیل المثال في أفغانستان لأنهم لم يتمكنوا من فهم الاوضاع، والآن أيضا مخطئون في حساباتهم فيما يتعلق بأعمال الشغب في ايران".

وأشار رئيسي إلى أن اعمال الشغب الأخيرة كانت لها جوانب أمنية وثقافية واقتصادية، قائلا: "ان المسؤولين الأمنيين بذلوا جهودا في هذا المجال والآن تم إرساء الأمن وسيتوفر المزيد من الامن في البلاد".

وتابع: "لكن لهذه القضية أيضا جوانب ثقافية واقتصادية، فعلى المسؤولين الثقافيين مراجعة أدائهم في هذا السياق والقيام بعمل جهادي وتفعيل الحوار والنقد في المجتمع".

/انتهى/