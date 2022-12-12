معاون وزير الخارجية الإيراني يبحث مع وزير الداخلية السوري تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون اليوم مع معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وإيران وسبل تطويرها.

وأكد الوزير الرحمون حرص وزارة الداخلية على تقديم كل التسهيلات للجالية الإيرانية في سورية، وحل جميع المشاكل التي تواجهها، وخاصة موضوع منح الإقامات للمواطنين الإيرانيين والمقيمين في سورية.

وبدوره أكد معاون وزير الخارجية الإيرانية أهمية بذل قصارى الجهود من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعلى رغبة المواطنين الإيرانيين بزيارة سورية من أجل العمل والاستثمار فيها.

المصدر: سانا

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