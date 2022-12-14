متحدث "حماس": إيران زودت المقاومة بالمعلومات خلال معركة سيف القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، قال في تصريح لـ المسيرة اليوم الأربعاء، إن ما قاله القائد السنوار بأن المهلة قصيرة أمام الاحتلال في ملف الأسرى، يأتي بسبب تلاعب الاحتلال في هذا الملف وتنصله من المفاوضات.

ورأى أن حكومة العدو الفاشية الجديدة ستنتهك حرمة المسجد الأقصى، مؤكداً أنه عند حدوث هذا الأمر سيتحرك الطوفان الإسلامي العربي الهادر وستكون معركة سيف القدس صورة مصغرة عما هو قادم.

وأوضح حمادة أن التنسيق كان موجوداً في (سيف القدس) مع محور المقاومة، لافتاً إلى أن كتائب القسام استمدت معلومات من الأخوة في حزب الله وإيران، مضيفاً أن: "هذا التواصل مستمر".

وأشار بأن المقاومة الفلسطينية لا شأن لها بأي خلاف في صفوف الأمة ولا بأي معركة جانبية، مشدداً أن المعركة هي مع الاحتلال وحدهُ، ويد المقاومة ممدودة لجميع أبناء الأمة.

المصدر: المسيرة

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