المتحدث باسم حماس: العدو فشل في كسر موجة المقاومة في الضفة والمقاومة آخذة في التصاعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم حماس عن القدس محمد حمادة، أضاف في تصريح لقناة المسيرة اليمنية اليوم الأربعاء، أن العدو ظن أنه سيسقط فكرة المقاومة من الوعي الفلسطيني فوجد جيلًأ جديدًا لم يشهد الانتفاضة لكنه يقف اليوم أمام العدو بكل قوة

ولفت إلى أن فشل العدو أمام المقاومة يدفعه لأن يحاول ترميم صورته فيما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس.

وأكد حمادة أن العدو لن يستطيع تحقيق صورة النصر في "مسيرة الأعلام"، فأي نصر يتحدث عنه وهو يحشد آلاف الجنود لرفع علمه.

وذكر أن المسألة ليست محصورة في أن يكون الرد من غزة والعدو يتحمل كامل مسؤولية العدوان على المسجد الأقصى.

واختتم بالقول إن الخيارات مفتوحة أمام شعبنا والعدوان على القدس واجهناه سابقًا في مختلف الجبهات والساحات.

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