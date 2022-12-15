السيد رئيسي: شعبنا سيواجه عقبات الأعداء... ماضون في التقدّم ولن نتوقف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التصريحات جاءت خلال تصريح للسيد رئيسي، لدى وصوله مطار الشهيد "كاوة" الدولي بمدينة "بيرجند" _مركز محافظة خراسان الجنوبية- شرق_، صباح اليوم (الخميس)، مشيراً إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة.

ولفت السيد رئيسي إلى أن الربط بالسكك الحديدية والوصول الى المياه تعد من تطلعات أهالي خراسان الجنوبية، مؤكدا ان الحكومة باتت تعمل على توفير هذه الاحتياجات وان عمليات الربط بالسكك الحديدية شارفت على الانتهاء، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأولية وينطبق الشيء نفسه على قضية المياه.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي، صباح اليوم (الخميس)، مدينة بيرجند في أول زيارة له ضمن الجولة الثانية من زياراته التفقدية للمحافظات منذ توليه الرئاسة .

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من زيارة رئيسي الى خراسان الجنوبية ، اجراء لقاء شعبي مع عامة أهالي المحافظة في ملعب "أزادي" بمدينة بيرجند، وافتتاح العديد من المشاريع الاقتصادية والإنشائية الضخمة في هذه المحافظة.

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة التي تستغرق يومين، وفد من أعضاء مجلس الوزراء يتضمن كلا من رئيس منظمة التخطيط والميزانية ونائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، ونائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة، ونائب رئيس الجمهورية للتنمية القروية والمناطق الريفية والمحرومة، وزراء الداخلية، والصناعة والتعدين والتجارة، والصحة والعلاج والتعليم الطبي، والطرق والتنمية الحضرية، والجهاد الزراعي، والتعاون، والعمل والرخاء الاجتماعي، والاقتصاد والمالية، والنفط والطاقة.

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