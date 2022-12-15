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١٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٣٠ م

المالكي: العراق يرغب بتوطيد العلاقات مع جميع الدول الصديقة

المالكي: العراق يرغب بتوطيد العلاقات مع جميع الدول الصديقة

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، خلال لقائه السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، أن العراق يشهد استقرارا سياسيا ويرغب بتوطيد العلاقات مع جميع الدول الصديقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق"، مبينا، أن "السفير قدم تهاني القيادة الإيرانية للمالكي بمناسبة تشكيل الحكومة" حسبما افاد موقع المعلومة.

وأكد المالكي أن "العراق يرغب في توطيد علاقاته مع جميع الدول المساندة والصديقة"، مشيرا إلى أن "الأوضاع في البلاد تشهد استقرارا سياسيا ملحوظا سينعكس إيجابيا على أداء الحكومة قريبا".

وبدوره عبر السفير الإيراني "عن استعداد بلاده لدعم العراق في شتى المجالات"، مؤكدا على "تذليل ‏كافة الصعوبات التي تواجه كلا الجانبين وبما يخدم مصلحة الشعبين الجارين".

/انتهى/

رمز الخبر 1928866

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