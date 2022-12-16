خطيب صلاة الجمعة في طهران:ايران لا تجامل أحد فيما يتعلق بوحدة أراضيها وسترد بحزم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خطيب صلاة الجمعة في طهران حول الشائعات الأخيرة حول الجزر الإيرانية الثلاث، ان خلال زيارتي الأخيرة إلى جزيرتي تنب الكبرى وتنب الصغرى، شاهدت حضورًا قويًا للقوات المسلحة ورأيت الجهود التي يبذلها هؤلاء الخدم للحفاظ على الأمن ومنع دخول السفن الأمريكية الى المنطقة.



وأكد خطيب صلاة الجمعة في طهران: هذه الامر يدل على اقتدار ايران وبحمد الله لدينا إيران قوية تهز أعدائها. يجب أن يعلم الجميع أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ وأبدي من إيران الإسلامية.



وصرح آية الله خاتمي: مؤخرًا، توجه رئيس الصين إلى السعودية، وفي هذه الزيارة، تم اتخاذ مواقف غير صحيحة وقيل كلام غير ذي صلة حول جزر إيران الثلاث. لذلك على رئيس الصين أو أي شخص آخر أن يعلم أنه نحن لانتجامل مع اي شخص في مجال وحدة أراضينا ونتعامل معه بحزم.

وبشأن حذف إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، قال: هذا القرار ليس له ضمانات التنفيذ. حاولت أمريكا لمدة 40 يومًا تمرير هذا القرار وهذه القضية هي إحدى القضايا السوداء في هذا البلد. يكمن سر كراهية الشعب الإيراني للولايات المتحدة في جمع هذه الأعمال.

وقال خطيب صلاة الجمعة في طهران: النظام الإسلامي أعطى المرأة أعلى قيمة. الحرية الحقيقية للمرأة محددة في النظام الإسلامي، وما تقوله أمريكا ليس الحرية. بل هو العبودية.



وأكد آية الله خاتمي: أمريكا تريد ان الامرأة تفقد هويتها وتقبل ثقافة العبودية. فقط في النظام الإسلامي تكون حياة المرأة حياة إنسانية وشريفة.

وأضاف: لا ننسى انه اكبر منتهك في العالم امريكا واروبا والكيان الصهيوني القاتل للاطفال والنساء وايران ليس منتهكة للحقوق الانسان والمرأة بل تعامل النساء حسب القوانين الاسلامية.

/انتهى/