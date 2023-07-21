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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٢:٤٠ م

حجة الإسلام سيد أحمد خاتمي: يجب على الدول الإسلامية أن تندم الحكومة السويدية

حجة الإسلام سيد أحمد خاتمي: يجب على الدول الإسلامية أن تندم الحكومة السويدية

في إشارة إلى الإهانة المتكررة للقرآن الكريم في السويد، قال خطيب صلاة الجمعة بطهران حجة الاسلام سيد احمد خاتمي يجب على الدول الإسلامية أن تندم الحكومة السويدية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام سيد أحمد خاتمي، الخطيب المؤقت لصلاة الجمعة في طهران في إشارة إلى الإهانة المتكررة للقرآن الكريم في السويد بدعم من الحكومة والشرطة، "إذا أخطأ رجل مجنون فلن نلوم حكومة ذلك البلد، لكن الشرطة السويدية دعمت هذا الإجراء".

واضاف لسنا قلقين لأن هذا لا ينتقص من مكانة الإسلام والدين. مضيفا على الدول الإسلامية أن تندم الحكومة السويدية.

وصرح الإمام جمعة بطهران: لدي احترام خاص للعراق حكومة وشعبا لاشراد السفير السويدي إلى السفارة الأمريكية. ويجب أن يعلموا أن اللعب بالقرآن له تكلفة باهظة.

/انتهى/

رمز الخبر 1935177

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