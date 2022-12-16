الشيخ دعموش: التدويل والتدخل الخارجي سيعقّد الأمور

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الشيخ دعموش، أشار خلال خطبة الجمعة إلى أن "اللبنانيين ملّوا المهاترات والسجالات والشعارات والمزايدات والمناكفات السياسية والصراع على المواقع والامتيازات الفئوية والشخصية، وهم بحاجة الى قادة مخلصين أولويتهم إنقاذ البلد ومنع الانهيار الكامل وخدمة الناس والمحافظة على السيادة والمصالح الوطنية وليس استرضاء أميركا والسعودية والحفاظ على الامتيازات والمصالح الخاصة".

ورأى أن "اللبنانيين بحاجة الى رئيس توافقي يجمعهم ولا يفرقهم، ويحاورهم ولا يرفع شعار المواجهة معهم أو مع شريحة منهم، رئيس يعمل على حماية البلد من الفتنة وترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية".

ولفت الى أن "من يُعطل عملية انتخاب رئيس للجمهورية ليس من يضع ورقة بيضاء ويدعو للحوار والتوافق، بل من يصر على التصويت لمرشّح تحد لا أفق له بالفوز والوصول الى موقع الرئاسة".

واعتبر أن "المسار المتّبع حتى الآن لانتخاب رئيس للجمهورية لن يوصل الى نتيجة، لأن التوازنات السياسية داخل المجلس لا تمكن أي تكتل نيابي من الوصول الى ما يريده"، مؤكدًا أن "الحل الوحيد المتاح أمام اللبنانيين هو الحوار والتفاهم الداخلي، أما التدويل والتدخل الخارجي فلن يحل المشكلة بل سيؤدي الى تعقيد الأمور وزيادة الانقسامات وفتح الأبواب أمام المتربصين بالبلد لفرض املاءاتهم وشروطهم".

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