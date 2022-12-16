70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء عن مصادر مقدسية، أن نحو 70 ألف مصلٍ، أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال.

وكان أحيا الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، باحتشاد آلاف المواطنين في باحات وأروقة المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الليل والفجر الأولي لأداء الصلاة فيه، حيث أدوا الصلاة فيه بالرغم من الحواجز والمعيقات التي وضعها جيش وشرطة الاحتلال في وجه المصلين.

ودعت العديد من الهيئات المقدسية، أمس، المواطنين لشد الرحال والصلاة بالمسجد الأقصى المبارك لمواجهة دعوات المستوطنين باقتحام الأقصى الأحد المقبل.

ومن جانبها، دعت جماعات الهيكل الاستيطانية، أمس الخميس، أنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك ما بين 18-26 الشهر الجاري فيما يسمى بـ"عيد الأنوار" العبري.