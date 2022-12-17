موسکو تصف العملیات العسکریة الترکیة في سوريا بأنها خطوة سابقة لأوانها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن الجيش التركي قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى صيدا، وجديدة، ومعلق، والطريق الدولي "إم فور" (M4) شمالي الرقة.

وأوضحت مصادر صحفية أن القصف طال أيضا مواقع لتلك القوات في قرى الكوزلية وتل اللبن والطويلة بريف تل تمر شمال الحسكة.

وفي السياق نفسه، قالت مواقع إعلامية موالية لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية إن قصفا مدفعيا تركيا طال قرى "زور مغار، والبياضة، وجارقلي، وصولان" بمحيط عين العرب على الحدود السورية التركية.

ويذكر أن القصف التركي يأتي في سياق عملية عسكرية كانت قد أعلنت عنها أنقرة يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحت عنوان "السيف-المخلب" ضد ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي ترى فيها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف لديها على قائمة الإرهاب.

ومن جانبها قالت الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن "العملية البرية التركية المخطط لها في سوريا خطوة سابقة لأوانها".

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