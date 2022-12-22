آية الله جنتي: الشباب يتعرضون لهجمة ثقافية واعلامية شاملة من قبل الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح ادلى به آية الله جنتي، خلال الاجتماع المشترك العاشر لهيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة ولجان هذا المجلس الذي عقد اليوم الخميس.

واعتبر رئيس مجلس خبراء القيادة جهاد التبيين والترويج للثقافة العلوية والفاطمية واجبًا على جميع المتعاطفين مع الثورة والحريصين عليها، وقال: إن شبابنا معرضون لهجمة ثقافية واعلامية شاملة من قبل الأعداء.

وأضاف: ان هدف العدو هو تشويه الصورة الذهنية للشباب عن الثورة، لذا من واجب المؤسسات الثقافية والإعلامية والشخصيات المؤثرة تعريف الشباب بأسس الثورة الإسلامية وأفكار الإمام الخميني (رض).

وفي الاجتماع تمت قراءة وتقييم التقرير الخاص بأداء وأعمال فريق الفكر ولجان خبراء القيادة منذ بداية الدورة الخامسة، وتم بعد ذلك استعراض القضايا المتعلقة بخبراء القيادة بالإضافة إلى أهم القضايا الحالية للبلاد وعرض الاعضاء وجهات نظرهم.

وفي نهاية هذا الاجتماع، قدم آية الله ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة، تقريراً مفصلاً عن الإجراءات والخطط المستقبلية للحكومة.

كما قال آية الله أحمد خاتمي المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة: ان "تنظيم حياة المواطنين والاهتمام باوضاعهم المعيشية وقضية الحجاب ورفع مستوى الوعي، كانت من أهم ما ركز عليه مجلس الخبراء في اجتماعه اليوم".

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