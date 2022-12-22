اميرعبداللهيان ونظيره الهولندي يتبادلان الآراء حول أهم القضايا على الساحتين الثنائية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء اليوم الخميس من نظيره الهولندي فوبكي هوكسترا، جرى خلاله تبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الثنائية والدولية.

وفي إشارة إلى 400 عام من العلاقات بين إيران وهولندا، أكد رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني استعداد طهران لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما هنأ أمير عبداللهيان، هولندا حكومة وشعبا بعيد الميلاد.

ومن جانبه اشار وزير الخارجية الهولندي الى الماضي التاريخي للعلاقات بين البلدين واكد اهتمام بلاده بمواصلة الحوارات الثنائية في الشؤون السياسية والقنصلية، وأعلن استعداده لإجراء مشاورات سياسية ثنائية.

كما هنأ وزير خارجية هولندا إيران حكومة وشعبا، وخاصةً المسيحيين، بالعام الجديد./انتهى/