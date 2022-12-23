جولة خريفية سريعة في حديقة "لالة" بالعاصمة طهران

أجرت وكالة مهر للأنباء جولة سريعة في حديقة "لالة" في العاصمة طهران، لتنقل لكم مشاهيدنا الكرام الأجواء خلال آخر أيام الخريف في إيران.

متنزه لاله هو واحد من أكثر المناطق حيوية في العاصمة طهران، ويقع في المنطقة 6 من بلدية طهران وفي حي أميراباد ، وتؤدي من الغرب إلى شارع "کارگرشمالی" ومن الشرق إلى شارع "حجاب".

ويقع الجانب الشمالي من الحديقة بجوار شارع "فاطمي" والجانب الجنوبي على ب"ولفار کشاورز". متنزه لاله هي واحدة من حدائق طهران التي تعمل على مدار 24 ساعة ولها مداخل من جميع الاتجاهات للوصول إلى الحديقة.

ويقع الجزء الشمالي منها بجوار المبنى الطويل لفندق لاله الحالي، وتقع مراكز التسوق والأبراج شمال شارع کارگر. كما تم بناء أول مكتبة متخصصة للأطفال و المراهقین في هذه الحديقة، وتم تخصيص الجزء الشرقي من الحديقة لمركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقین، والذي يوجد به أيضًا مركز أداء مسرحي للدمى داخل الحديقة.

وأما عن القسم الشمالي للحديقة فهو يَعجُ بالأشجاروالنباتات وأما الأجزاء الجنوبية مبنية على طراز الحدائق اليابانية والممرات المائية المتاهة، كما يتم بناء الجسور والبرك والجزر، والتي تفصل شکلها تمامًا عن الأجزاء الأخرى من الحديقة. يبدأ المعبران الرئيسيان من الجانب الشمالي مثل الحزام ويستمران إلى أجزاء من الحديقة مناسبة للركض والرياضة والألعاب. واحدة من عوامل الجذب في حديقة لاله هي صف من أشجار السرو التي تقع في الغالب في الجزء الشرقي من الحديقة. تقع منطقة "التزلج" أيضًا في هذه المنطقة.

ويعتبر سوق الحرف اليدوية أحد أهم مناطق الجذب في متنزه لاله وهو بازار مثير به متاجر صغيرة تحتوي على جميع أنواع الزهور والمزهريات الطينية والحرف اليدوية الخشبية إلى الخياطة وأكشاك بيع الملابس والسجاد والبسط وغيرها من الحرف اليدوية. بالإضافة إلى أكشاك الطعام حيث يمكنك العثور على جميع أنواع الأطعمة اللذيذة في معظم أوقات السنة. يوجد أسفل البازار متحف الفن المعاصر. بناء المتحف المستوحى من الملاقف في المناطق الصحراوية في إيران، وهو جذاب للغاية بحيث يجب التعامل معه على أنه مشهد منفصل. ليس من السيئ معرفة أن كنز متحف الفنون المعاصرة في إيران يعتبر من أكبر كنوز الرسم الحديث في العالم.

هناك معارض دائمة ومؤقتة في متنزه لاله. تقام المعارض المؤقتة عادة في الارض المجاور للنافورة المركزية للحديقة ، حيث يجلس تمثال أبو ريحان بيروني الكبير وينظر إلى السماء. ليس سيئًا أن نعلم أن هذا التمثال نصب عام 1373 وهو من عمل الفنان الراحل محمد علي مددي ، وهو نحات تخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران ، وتوفي عام 1377. بالحديث عن التمثال ، يجب أن نذكر أيضًا تمثال حكيم عمر الخيام ، الذي أمر بتكليف من الجمعية الوطنية الأثرية عام 1351 من قبل الفنان الراحل لبلدنا الأستاذ أبو الحسن صديقي ، المعروف باسم میکلانژ إيران ، وبعد نقله إلى إيران ، تم تركيبه في المنطقة الشمالية الشرقية من الحديقة. صنع السيد صديقي هذا التمثال في إيطاليا ، مثل تمثال الفردوسي الواقع في ساحة الفردوسي والتمثال النادر في مشهد برخام كارارا ، ويعتبر من الأعمال القيمة في تاريخ النحت الإيراني المعاصر.

من بين مرافق الحديقة ملاعب كرة القدم وكرة السلة ، وملعب تدريب التزلج ، ومبنى المسرح ومركز الأداء ، ومكتبة الأطفال والشباب ، والسوق العام ومعرض لاله على الجانب الشمالي. بجانب منتزه لاله ، متحف السجاد ، ومبنى مركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين ، ومتحف الفنون المعاصرة ، ومركز تسوق لاله على الجانب الشمالي من شارع فاطمي ، وفندق لاله في نفس الجانب عوامل الجذب في هذه الحديقة.

تتميز متنزه لاله بأوقات الصباح والمساء الباردة في الخريف والشتاء ، تأكد من ارتداء الملابس المناسبة. من الأفضل أن تذهب إلى الحديقة عندما يكون لديك بضع ساعات من الوقت حتى تتمكن من زيارة كل كشك في البازار ، والجلوس على مقاعد الحديقة اليابانية وبجوار أشجار السرو في الحديقة وتجربة أَجواء مختلفه. أعدك ، حتى لو لم تكن مهتمًا بالرياضة كثيرًا ، فإن هذا المزاج المبهج سيغريك على ممارسة الرياضة. إذا ذهبت إلى حديقة لاله ، يا صديقي ، ابحث عن شجرة الزان وتعرف عليها.

متنزه لاله مزدحم ومليء بالطاقة في الصباح والمساء ، مما يجعلك قادرًا على زيارة كل من المناطق الرياضية والطبيعة الأكثر للأجزاء الشمالية والشرقية من الحديقة ، وللأسف ، هذه الأجزاء لا تحتوي على إضاءة مناسبة ، و إذا حل الظلام ، فلن يتبقى الكثير لزيارته. في هذه الحالات ، من الأفضل استخدام الحديقة اليابانية ، التي تتمتع بإضاءة أفضل ، أو يمكنك زيارة بازار الحديقة. نافورة الحديقة الكبيرة ، التي يؤدي إليها المدخل الرئيسي للحديقة من شارع شمال کارگر مباشرة ، ليست فقط مشرقة ، ولكن يمكنك الاستمتاع بالبرودة اللطيفة من خلال الجلوس في أحد الأجنحة المجاورة لها في ليالي الصيف الحارة.

للوصول إلى متنزه لاله ، يمكنك النزول من القطار في محطة مترو ساحة "انقلاب اسلامب" على الخط الرابع من مترو طهران ومن هناك استقل سيارة أجرة إلى متنزه لاله في شارع "کارگر شمالی"، وهي رحلة قصيرة نسبيًا.

في الوقت الحالي، أقرب محطة مترو إلى منتزه لاله هي محطة مترو "ميدان انقلاب اسلامی". يمكنك الوصول إلى حديقة لاله بالمشي إلى الساحة والمشي على طول شارع "کارگر شمالی" لمدة 10 دقائق تقريبًا ، أو يمكنك استخدام سيارات الأجرة المارة التي ستأخذك على طول الجانب الغربي من الحديقة.

إذا كنت تستخدم حافلة، فإن الحافلات من ميدان آزادي إلى هفت تير وميدان ولیعصر تتوقف في شارع کشاورز ، الذي يشكل الجانب الجنوبي من منتزه لاله. يمكن أيضًا الوصول إلى الحديقة من خلال مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من ساحة فاطمي وشارع کشاورز وساحة ولیعصر وشارع الحجاب. يقع متنزه لاله في واحدة من أكثر المناطق التي يتم السفر إليها بسهولة في طهران ، ولا يمكن أن يمنعك عذر عدم التواجد من زيارة هذه الحديقة الجميلة، خاصةً وجود طوابق مواقف السيارات في متنزه لاله سيخلصك من مشكلة إيقاف سيارتك.

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