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٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١١:٥٨ ص

أمريكا تكثف الغارات والعمليات ضد داعش في سوريا

أمريكا تكثف الغارات والعمليات ضد داعش في سوريا

قال ممثل عن القيادة العسكرية الأمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة زادت عدد الغارات والعمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب صحيفة وول ستريت جورنال، فقد أعلن البنتاغون عن زيادة وتكثيف الغارات ضد داعش في سوريا، حيث نفذ حوالي 12 عملية جوية بالمروحيات، وقام بعمليات برية للقضاء على كبار ممثلي المسلحين واعتقالهم".

ووفقا لمسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية، "في ديسمبر، نفذ الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 10 عمليات وغارات ضد التنظيم"، لكن القيادة رفضت الإدلاء بتفاصيل عن غارات إضافية على الأراضي السورية.

في الوقت نفسه، يؤكد ممثلو الجيش الأمريكي أنه على الرغم من الخطر المتزايد من أعمال داعش في المنطقة، فإن إرهابيي التنظيم لا يشكلون تهديدا وشيكا للولايات المتحدة. إذ يوجد حاليا حوالي 1000 جندي أمريكي في سوريا.

المصدر: نوفوستي

/انتهى/

رمز الخبر 1929202

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