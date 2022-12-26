أمير عبداللهيان يبحث مع وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الروسي تعزيز التعاون التجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، التقى اليوم الاثنين، وفد مجموعة الصداقة البرلمانية في مجلس الدوما الروسي، وتطرق إلى دور برلماني البلدين في تطور العلاقات الثنائية، معتبرا المفوضية العليا للتعاون البرلماني المكونة من ممثلي البرلمانات وبعض المسؤولين الحكوميين، آلية مهمة للمساعدة في تنمية العلاقات الودية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن ارتياحه لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وأكد على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، معلنا استعداد وزارة الخارجية للمشاركة في هذا الصدد.

ومن جانبه أشار منسق مجموعة الصداقة البرلمانية في مجلس الدوما الروسي، فاسيلي يوف، في هذا اللقاء إلى أهمية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعاون البرلماني بين البلدين من أجل تنمية العلاقات، مؤكدا على أهمية زيادة تبادل الوفود البرلمانية بين ايران وروسيا.

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