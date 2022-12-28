وزير الخارجية الإيراني يلتقي سلطان عمان قبل دقائق

والجدير بالذكر أن وزير خارجية بلادنا غادر مساء الثلاثاء طهران متوجها إلى عمان على رأس وفد. وقال وزير الخارجية الايراني لدى وصوله إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، إن طهران ومسقط عقدتا على الدوام مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية بشأن الأمور ذات الاهتمام. وكانت عمان أيضًا مركزًا للحوار الإقليمي حول مختلف القضايا المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأكد: سأقدم يوم الاربعاء رسالة آية الله رئيسي إلى سلطان عمان.

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