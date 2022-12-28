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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١١:٥٤ ص

وزير الخارجية الإيراني يلتقي سلطان عمان قبل دقائق

وزير الخارجية الإيراني يلتقي سلطان عمان قبل دقائق

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قبل دقائق مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في مسقط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني قبل دقائق مع سلطان عمان.

والجدير بالذكر أن وزير خارجية بلادنا غادر مساء الثلاثاء طهران متوجها إلى عمان على رأس وفد. وقال وزير الخارجية الايراني لدى وصوله إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، إن طهران ومسقط عقدتا على الدوام مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية بشأن الأمور ذات الاهتمام. وكانت عمان أيضًا مركزًا للحوار الإقليمي حول مختلف القضايا المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأكد: سأقدم يوم الاربعاء رسالة آية الله رئيسي إلى سلطان عمان.

/انتهى/

رمز الخبر 1929256

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