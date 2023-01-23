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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٧:٠٢ م

اسلامي: إيران وصلت إلى المستوى العالمي في مجال إنتاج الأدوية المشعة رغم اجراءات الحظر الشديدة

اسلامي: إيران وصلت إلى المستوى العالمي في مجال إنتاج الأدوية المشعة رغم اجراءات الحظر الشديدة

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد اسلامي، أن إيران وصلت إلى المستوى العالمي في مجال إنتاج الأدوية المشعة، على الرغم من مضايقات الأعداء واجراءات الحظر الشديدة والشاملة التي تم فرضها على بلدنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد اسلامي، قال في تصريح له خلال تفقده لخط إنتاج الأدوية الإشعاعية التشخيصية والعلاجية لشركة "بارس ايزتوب": "مع الجهود المتزايدة والوفرة للباحثين والمهنيين الشباب في هذه المنظمة ؛ تمكنا من تحسين قدراتنا في مجال إنتاج الأدوية المشعة المختلفة".

وتابع اسلامي : "على الرغم من مضايقات الأعداء واجراءات الحظر الشديدة والشاملة التي تم فرضها على بلدنا ، فقد تمكنا من التحرك إلى الأمام بحمد الله وجهود متخصصينا وزملائنا أتت اكلها في منظمة الطاقة الذرية والآن وصلنا إلى المستوى العالمي في مجال إنتاج الأدوية المشعة بمعنى الكلمة ، واليوم يعد هذا التقدم حقيقة قائمة".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "النقطة التي كانت وما تزال مهمة بالنسبة لنا في هذه المرحلة هي أن نكون قادرين على زيادة عامل الدقة في قسم الأدوية التشخيصية وإنتاج المنتجات ، ونعتزم أيضًا زيادة عدد الأدوية التي لديها استخدامات في قسم العلاج" .

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية: "في هذا الوقت ، رأينا أن الأدوية المشعة المنتجة محليًا يتم استخدامها في 206 مراكز للإشعاع الطبي في جميع أنحاء البلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1930026

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