وزير الخارجية الإيراني يلتقي محمد عبد السلام في مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، المتحدث باسم حركة انصار الله رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، اليوم الأربعاء خلال زيارته لمسقط.

والتقى وزير الخارجية الايراني الذي وصل امس الثلاثاء الى مسقط، اليوم سلطان عمان "هيثم بن طارق ال سعيد"، وسلمه رسالة من رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي".

والتقى في وقت سابق من اليوم الاربعاء، نظيره العماني بدر البوسعيدي، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

/انتهى/