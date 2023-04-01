وزير الأمن: الشعب الإيراني قدّم مظهراً حقيقياً للديمقراطية الدينية للعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الأمن الايراني في رسالة بمناسبة يوم12 فروردين ويوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب الإيراني، مضيفا: إن الأمة الإيرانية الثورية في 12فروردين عام 1358 (1 ابريل 1979) جلبت مظهراً حقيقياً للديمقراطية الدينية إلى العالم، بحيث أثارت هذه الحادثة دهشة عظيمة للأصدقاء والأعداء.

وأضاف خطيب بحضور الأمة الواعية والملتزمة على الساحة، أجريت أول انتخابات حرة في تاريخ بلدنا الحبيب وبدأ النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية حياته المباركة بأصوات حاسمة تجاوزت 98٪. ورسمياً، قدمت الأمة الإيرانية الثورية تجسيدًا حقيقيًا للديمقراطية الدينية للعالم.

ونحتفل الآن بذكرى اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث سعى الاعداء في الفترة الماضية باندلاع الحرب الهجينة واثارة الفتنة ولكن بحكمة سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله علي الخامنئي (مد ظله العالي) ويقظة الجيش والقوات المسلحة وقوات الأمن والاستخبارات قد تم إلحاق هزيمة مذلة أخرى على الجبهة المتغطرسة. ومن المؤكد أن انتصار أمتنا العزيزة سيستمر حتى حل الفتنة بشكل كامل.

وأشار خطيب على الرغم من تنفيذ المؤامرات المختلفة طوال هذه السنوات، فإن انتصارات ونجاحات هذا النظام المقدس قد تجاوزت الحدود الجغرافية وأصبحت نموذجًا تحريريًا للأمم المضطهدة تحت سيطرة نظام الهيمنة في العالم.

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