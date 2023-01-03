السوداني يعلق على ذكرى استهداف قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال السوداني في تغريدة على "تويتر": إنه من الواجب استذكار قادة النصر وبطولاتهم في التصدي لجماعة إرهابية متطرّفة عرفها تاريخنا المعاصر.

وأضاف: أن استهدافهم كان عملاً مداناً في كل الأعراف والقوانين الدولية، مشدداً بالقول ولهذا تعمل حكومتنا على تثبيت السيادة والعمل من أجل عراق مستقل في سياساته قادر على حماية أبنائه.

يشار إلى أنه في كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، الشهيد قاسم سليماني وكان معه الشهيد أبو مهدي المهندس و رفاقهما، بعد وقت قصير من مغادرتهم مطار بغداد الدولي.

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