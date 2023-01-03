تحذيرات من احتمال اندلاع أعمال شغب و اقتحام مبنى الكابيتول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية للهجوم على مبنى الكابيتول، في 6 كانون الثاني/يناير 2021، بحفل في البيت الأبيض، وفقاً لجدول زمني أصدره مكتبه أمس الاثنين.

وأدان بايدن أعمال الشغب باعتبارها تهديداً للديمقراطية وسيادة القانون، وصاغ رئاسته، وفق البيان، حول توحيد ومعالجة الانقسامات الحزبية في البلاد.

من جهته، حذّر قائد شرطة الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، توم مانغر، من اندلاع أعمال شغب جديدة على غرار هجوم الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير عام 2021.

وصرح مانغر في بيان، بأنّه في ظلّ "الاستقطاب" الحالي في الولايات المتحدة يمكن حدوث هجوم مماثل لما تعرض له مبنى الكابيتول في مطلع عام 2021.

وأوضح أنّه يجب أن تكون القوات الأمنية مستعدة لهذا الاحتمال، مشيراً إلى أنّ شرطة الكابيتول بالفعل طوّرت من قدراتها خلال العامين الماضيين.

ويذكر أنّ أعداداً كبيرة من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، هاجمت في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 مقر الكونغرس سعياً لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ولقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر أعمال الشغب، لتفتح بعدها لجنة في الكونغرس تحقيقاً في الحادث، موصيةً وزارة العدل بتوجيه اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب بينها عرقلة العدالة.

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