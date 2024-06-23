سيئول تهدد بدعم أوكرانيا إن أقدمت روسيا على تسليح بيونغ يانغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد جانغ هو جين في برنامج تلفزيوني اليوم الأحد أن درجة تزويد أوكرانيا بالأسلحة تتوقف على تصرفات روسيا، وتساءل قائلا: "هل سيبقى أمامنا أي خط إذا قدمت روسيا أسلحة دقيقة إلى كوريا الشمالية؟".

وأضاف أنه "إذا كان الجانب الروسي يريد استعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية بعد حربه في أوكرانيا، أود أن أؤكد من جديد أنه يتعين عليه أن يفكر بعناية".

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستراجع إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد أن وقع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والدفاع المشترك.

ومن جهته حذر بوتين من أن كوريا الجنوبية سترتكب "خطأ كبيرا" إذا قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، وأهاب بسيئول ألا تخشى من الدفاع المشترك بين روسيا وكوريا الشمالية، إن لم تكن تخطط للاعتداء على الشمال.

المصدر: "يونهاب"

/انتهى/