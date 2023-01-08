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٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٤:٢٨ م

الرئيس الايراني يستلم اوراق اعتماد سفراء روسيا وفنزويلا وماليزيا الجدد

الرئيس الايراني يستلم اوراق اعتماد سفراء روسيا وفنزويلا وماليزيا الجدد

استلم الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، اوراق اعتماد سفراء روسيا وفنزويلا وماليزيا الجدد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استلم الرئيس الايراني، صباح اليوم الاحد، اوراق اعتماد السفراء الجدد لروسيا، وفنزويلا، وماليزيا.

وأكد السيد ابراهيم رئيسي خلال مراسيم تسلم أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد على أن إيران وروسيا لديهما فرص جيدة للتعاون في مختلف المجالات.

وقال الرئيس الايراني في حفل استلام أوراق اعتماد السفير الفنزويلي الجديد: "ان تطبيق التفاهمات بين إيران وفنزويلا يُنشط قدرات توسيع تعاون بين البلدين".

وصرح حجة الاسلام رئيسي خلال استقباله سفير ماليزيا الجديد: "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، على الرغم من العقوبات، لقد اتخذت خطوات كبيرة نحو التنمية والتقدم."

/انتهى/

رمز الخبر 1929571

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