رئيسي: الشهيد سليماني كان يسعى للقضاء على الشر والقمع في المنطقة

ومن المقرر أيضا أن يتحدث في هذه المراسم، الرئيس الإيراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي وزينب سليماني وقادة جبهة المقاومة.
وقال أبو فدك خلال كلمة له في مراسم إحياء ذكرى القائدين الشهيدين سليماني والمهندس في مصلى طهران إن :"هذه الساحات لم تشغل الحاج قاسم عن ادارة المعركة في اليمن ولم ينس اليمن ولا يمكن ان نصف الشهيد سليماني في هذه الدقائق".
وأضاف، أن الشهيد سليماني كان يعمل ليل نهار في القتال ضد داعش وسماه المرجع السيد السيستاني قائد النصر جنبا الى الجنب الشهيد ابو مهدي المهندس.
وتابع: ان شجاعة الحاج قاسم سليماني والشهيد المهندس لها اسباب عدة الاول الاخلاص لله والثاني الطاعة للمرجعية الرشيدة والسيد القائد.
واكد ان ناخذ الثأر لدماء الحاج قاسم وابو مهدي المهندس وان ترامب والصهاينة لن يفلتوا ونتبعهم في كل مكان.
رئيسي: الجمهورية الإسلامية هي دورة تكوين الشعب الإلهي
وشدد الرئيس الايراني لا شك أن حفظ وتكريم ذكرى البطل القومي والأمة الإسلامية حفظ لكل القيم الإلهية. تكريم الشهيد سليماني. الوجه العالمي لمحاربة الغطرسة هو الاحتفاء بكل خير ومحبة وإخلاص وإعلان كراهية ونفور من نظام القهر والغطرسة والهيمنة.
وقال رئيسي: في هذه الذكرى رسالة أمل وكراهية ويأس. من جهة، نشعر بالحزن لفقدان رجل عظيم، ومن ناحية أخرى، نحن فخورون بأن شخصية قاسم سليماني لم تفكر في إيران بل تفكر بجميع مسلمي العالم وتهدف إلى حرية الجميع.
وشدد على أن منصة تحول الشهيد سليماني كان النظام الإسلامي، مضيفا: مدرسة الشهيد سليماني تتماشى مع مدرسة الإمام الخميني والإمام الخامنئي، وهاتان المدرستان تتماشيان مع مدرسة عاشوراء الحسيني. يجب أن نعلم أن الجمهورية الإسلامية هي دورة لتكوين الشعب الإلهي وهذه الحلقة لا تتوقف وهي تنمو.
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