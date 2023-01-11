"مهدي طارمي" يحرز لقب أفضل لاعب الدوري البرتغالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بسبب إقامة منافسات كأس العالم، قرر اتحاد لاعبي كرة القدم البرتغالي اختيار أفضل لاعب الدوري لهذا البلد من خلال النظر في أداء اللاعبين في شهري نوفمبر وديسمبر.

وبناء على ذلك، اختير مهاجم بورتو الإيراني، مهدي طارمي، كأفضل لاعب من قبل اتحاد اللاعبين البرتغاليين بتسجيله أربعة أهداف وتمريرة حاسمة في هذه الفترة الزمنية.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما على 16.78٪ من الأصوات، يليه "هورتا" من فريق براغا بنسبة 12.98٪ و "بيدرو" من فريق سبورتنج لشبونة بنسبة 12.55٪.

يتم اختيار أفضل لاعب الشهر في الدوري البرتغالي من خلال متوسط النقاط الذي تقدمه الصحف الرياضية الثلاث Abola و Record و Ojugo (تأثير 60٪) بالإضافة إلى اللجنة الفنية المكونة من لاعبي كرة القدم البرتغاليين السابقين (تأثير 40٪).

ويذكر انه سيتم منح جائزة مهدي طارمي له قريبًا.

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