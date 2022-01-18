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١٨‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٥:٥٩ م

مكافحة المخدرات الإيرانیة تعلن عن ضبط 3 أطنان من المخدرات

مكافحة المخدرات الإيرانیة تعلن عن ضبط 3 أطنان من المخدرات

أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات الإيرانیة عن ضبط 3 طن من أنواع المخدرات واعتقال عدد من المهربين ومصادرت سياراتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس شرطة مكافحة المخدرات الإيرانیة، اللواء مجيد كريمي، قال اليوم الثلاثاء أن قوات شرطة مكافحة المخدرات نجحت طيلة الساعات الـ24 الماضية وخلال عمليات استخبارية في ضبط 3 أطنان من أنواع المخدرات في 3 محافظات هي يزد (وسط) وسيستان وبلوشستان (شرق) وخوزستان (جنوب غرب البلاد).

وأكد أنه تم خلال هذه العمليات والاشتباكات المسلحة اعتقال 7 من مهربي المخدرات ومصادرة 4 سيارات كانت بحوزة المهربين.

وتكافح ايران على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال./انتهى/

رمز الخبر 1921264
https://ar.mehrnews.com/news/1921264/

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