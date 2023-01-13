مسيرات حاشدة في طهران وعدد من المدن الإيرانية احتجاجا على اساءة شارلي إيبدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه شارك الشعب الإيراني في مسيرة اليوم بعد صلاة الجمعة وأدان تدخل الحكومات الغربية وخاصة فرنسا وألمانيا وإنجلترا في الشؤون الداخلية لإيران.

وشارك الناس اليوم وبعد صلاة الجمعة في مسيرات بجميع أنحاء البلاد، ونددوا تدخل الحكومات الغربية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإنجلترا في الشؤون الداخلية لإيران والإساءة للشخصيات و للمقدسات الدينية من قبل الفرنسيين.

وفي نهاية المسيرة صدر بيان يدين الإساءة للمرجعية الشيعة.

وجاء في البيان: إن التحرك الخسيس للمجلة الفرنسية السخيفة يظهر فشل وانهيار الأخلاق والروحانية ومأزق الثقافة الغربية، وهذا العمل العدواني يدينه المسلمون وأحرار العالم.

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