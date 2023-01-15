مقتل جندي صهيوني وإصابة 3 في انفجار بقاعدة عسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وسائل إعلام عبرية عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 في انفجار وقع الليلة بقاعدة عسكرية في الأغوار.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام عبرية عن أصابة 4 جنود من جيش الاحتلال فجر اليوم الأحد، بعضهم بجراح خطيرة، جراء انفجار قنبلة يدوية بإحدى القواعد التدريبية بمستوطنة "بكاعوت" المقامة على أراضي بلدة طمون في طوباس قرب جنين.

وقال موقع مفزاك لايف العبري:" إصابة 4 جنود منهم بجراح خطيرة، جراء انفجار قنبلة يدوية بقاعدة تدريب تتبع "للواء كفير" في مستوطنة "بكاعوت" المقامة على أراضي بلدة طمون في محافظة طوباس.

من جانبه قال موقع يديعوت :"على الرغم من ورود أنباء عن حدث أمني خاضع للرقابة، غير أن الوضع هادئ في كافة القطاعات".

وفرضت الرقابة العسكرية الصهيونية حظراً للنشر فيما يتعلق بتفاصيل الحدث الذي وصفته بـ"الحدث الداخلي" في أحد القواعد التابعة للجيش الصهيوني.

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