مقتل 3 جنود صهاينة عند الحدود المصرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المصادر ذاتها، عن ارتقاء المنفذ "، إذ كان يرتدي زي شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية "الاسرائيلية" واشتبك مع جنود الاحتلال.

وبيّن الإعلام العبري، أن الحدث الأمني على الحدود المصرية لم يكن متوقعًا ومفاجئ لقوات الاحتلال، مشيراً إلى أن الحدث متواصل قرب الحدود المصرية ولا يزال البحث مستمرًا عن آخرين.

وكانت مصادر عبرية، أعلنت وقوع حدث غير معتاد عند الحدود مع مصر وما زالت التفاصيل غير واضحة.

وبيّنت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن 4 إصابات وقعت في صفوف جنود الاحتلال وقعت في حدث غير معتاد عند الحدود مع مصر، وسط فرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظراً على النشر على الأنباء المتعلقة بالحدث على الحدود المصرية.

وأوضح موقع والا العبري أن حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة من مسؤولية الفرقة 80، مشيراً إلى أن الجيش حشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا.

وقالت مصادر إعلامية: إن الحدث الأمني وقع عند معبر"نيتسانا" الذي أنشئ عام 1982، بعد توقيع معاهدة التسوية بين (إسرائيل) ومصر، واستخدم هذا المعبر في بدايته كمعبر للمسافرين والمركبات أيضاً. ومع مرور الأيام، وتقرر إيقاف عبور المسافرين بسبب الحركة الضئيلة في المعبر ومنذ ذلك الحين هدف المعبر هو نقل الحمولة والبضائع فقط.

واضافت أن جيش الاحتلال يحقق في الحادثة بتعاون كامل مع الجيش المصري.

وفي السياق، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: إنه "تم إرسال قوات من وحدة اليمام وطائرات مسيرة من طراز راكب السماء وقوات أخرى لتمشيط المنطقة الحدودية مع مصر لاستبعاد وجود مسلحين آخرين".

المصدر: فلسطين اليوم

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