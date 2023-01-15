الصحة الإيرانية تسجل 3 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اعلنت في بيانها الصادر اليوم الاحد، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن تسجيل 115 اصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد

ولفتت وزارة الصحة الى ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا المرض داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و 562 الفا 610 شخصا.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران إلى 7 ملايين و336 الفا و739 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 292 الفا و371 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

وفي سياق متصل، اعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، انه في ضوء الكشف عن عدد من حالات الاصابة بالسلالات الجديدة للفيروس المتحور اوميكرون داخل البلاد، ينبغي للمواطنين اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية، بما في ذلك اخذ الجرعات التذكيرية للقاحات المضادة، بهدف احتواء الموجة الجديدة المرتقبة للجائحة.

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