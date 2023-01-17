العمید قاآني يزور موقع الجريمة الامريكية باغتيال قاده النصر+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار العميد اسماعيل قاآني موقع الجريمة الامريكية باغتيال قاده النصر على طريق مطار بغداد قبل توجهه الى تقديم واجب العزاء بوفاء عقيلة شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم .
/انتهى/
وصل قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني الى بغداد للتعزية بوفاة الحاجة ام صادق عقيلة شهيد المحراب .
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار العميد اسماعيل قاآني موقع الجريمة الامريكية باغتيال قاده النصر على طريق مطار بغداد قبل توجهه الى تقديم واجب العزاء بوفاء عقيلة شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم .
/انتهى/
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