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١٧‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٩:٣٦ ص

العمید قاآني يزور موقع الجريمة الامريكية باغتيال قاده النصر+صور

العمید قاآني يزور موقع الجريمة الامريكية باغتيال قاده النصر+صور

وصل قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني الى بغداد للتعزية بوفاة الحاجة ام صادق عقيلة شهيد المحراب .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار العميد اسماعيل قاآني موقع الجريمة الامريكية باغتيال قاده النصر على طريق مطار بغداد قبل توجهه الى تقديم واجب العزاء بوفاء عقيلة شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم .

سردار قاآنی در محل شهادت فرماندهان پیروزی حضور یافت

سردار قاآنی در محل شهادت فرماندهان پیروزی حضور یافت

/انتهى/

رمز الخبر 1929809

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